Абаскаль — о матче с «Крыльями»: это поражение для нас было неожиданным

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Это поражение для нас было неожиданным. Надо отдать должное сопернику, у них всё шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше», — цитирует Абаскаля РИА Новости.

По его словам, сегодня у «Спартака» не получилось сделать то, что было задумано.

«Комментарий будет достаточно коротким. Нам нужна реакция. Следующий матч уже через три дня. Нужно показать хорошую и правильную реакцию», — добавил Абаскаль.

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Мячи забили Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья Советов» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.