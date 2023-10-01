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Гарре — о разгромной победе над «Спартаком»: великолепный вечер

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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.
Гарре — о разгромной победе над «Спартаком»: великолепный вечер
  • Gettyimages.ru

«Я очень счастлив! Самара — это семья. Мы должны радоваться победе. У меня нет слов, великолепный вечер. Мы сделали хорошую работу», — цитирует Гарре «Чемпионат».

Игра в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 4:0.

В составе «Крыльев» отличились Юрий Горшков (седьмая, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья Советов» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на шестой строчке.

Ранее стало известно, что «Факел» обыграл «Сочи» в десятом туре РПЛ.

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