Гранат: «Спартаку» без Соболева будет сложно победить в дерби ЦСКА

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат не считает «Спартак» фаворитом московского дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартаку» будет тяжело без острия в лице Соболева, он ориентир команды в атаке. Их связка в Промесом очень много даёт команде», — цитирует Граната Sport24.

Экс-игрок столичного «Динамо» подчеркнул, что встречи «Спартака» с ЦСКА — это «определённо самое яростное дерби страны».

«Так что желание и настрой в этом матче будут значить даже больше, чем форма и место в таблице. Обе команды точно забьют, причём голов, думаю, будет много. А счёт на табло будет ничейным — 2:2», — предположил Гранат.

«Спартак» на своём поле примет ЦСКА 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят вместе с «Динамо» пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Наиль Умяров заявил, что «Спартак» попытается реабилитироваться перед фанатами в дерби с ЦСКА.