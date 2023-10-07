Умяров: «Спартак» попытается реабилитироваться перед фанатами в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не исключил, что красно-белые смогут порадовать своих болельщиков в московском дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего — перед болельщиками, которых мы расстроили», — цитирует Умярова «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле примет ЦСКА 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят вместе с «Динамо» пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что красно-белые победят ЦСКА.