Умяров: «Спартак» попытается реабилитироваться перед фанатами в дерби с ЦСКА
- РИА Новости
«Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего — перед болельщиками, которых мы расстроили», — цитирует Умярова «Чемпионат».
«Спартак» на своём поле примет ЦСКА 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят вместе с «Динамо» пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что красно-белые победят ЦСКА.