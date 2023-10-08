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Жиго: буду смотреть дерби «Спартак» — ЦСКА, это особенная игра

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Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал, будет ли смотреть матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Да, я буду смотреть дерби. Это большое противостояние, от которого у меня всегда тёплые эмоции. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд «Спартак»!» — цитирует Жиго «Чемпионат».

Встреча состоится 8 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

29-летний француз перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца сезона-2021/22. Всего за москвичей он провёл 110 матчей, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб продал около 30 тыс. билетов на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

 

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