Отставка Абаскаля или падение акций Федотова: чего ждать от первого дерби «Спартак» — ЦСКА в этом сезоне

«Спартак» и ЦСКА подходят к первому очному противостоянию в сезоне не в лучшем настроении. Более того, результат встречи может определить судьбу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, разговоры об отставке которого идут уже на протяжении месяца. Владимир Федотов неудачи подопечных может списывать на селекцию, но и она служит слабым оправданием при одной победе в последних шести матчах национального чемпионата.

Обе московские команды подходят к дерби в потрёпанном состоянии. Неделей ранее ЦСКА во встрече с «Балтикой» прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ, но в середине недели подпортил положительные впечатления фанатов поражением в матче с «Факелом» в Кубке. «Спартак» же и вовсе перенёс два разгрома подряд с общим счётом 0:7. И вряд ли тот факт, что в воскресенье и в среду на поле были два разных состава, является уважительной причиной, скорее даже наоборот.

Сейчас соперники делят пятую строчку в турнирной таблице с 16 очками. Победитель может встать на нужные рельсы и вернуться в чемпионскую гонку, проигравший же с большой долей вероятности не только продлит серию неудач, но и увязнет в середине таблицы до зимнего перерыва.

ЦСКА: фиаско в Кубке и возвращение основных защитников

Кризис армейцев объяснить гораздо легче, чем падение красно-белых. Владимир Федотов имеет в своём распоряжении молодой состав, который совсем не блещет звёздными именами. Летом клуб провёл не самую удачную трансферную кампанию, а сейчас просто пожинает плоды. Александр Тарханов считает, что вина главного тренера в неудачах команды в данном случае минимальна.

«Владимир Федотов выжимает максимум из возможных ресурсов — в том числе доверяя молодым игрокам. Да, есть несколько звёзд по меркам РПЛ, но где-то всё же красно-синие недоработали на трансферном рынке. Это не вина тренера. Сложный вопрос, как армейцам выбираться из этой ситуации. Где-то нехватку кадров придётся компенсировать за счёт постановки игры», — заявил заслуженный тренер России RT.

ЦСКА, в отличие от «Спартака», ещё не обеспечил себе выход из группы в плей-офф Пути РПЛ в Кубке, поэтому поражение в матче с «Факелом» в среду стало для команды не только репутационным, но и турнирным ударом. Впереди осталась лишь домашняя игра с возглавляющим группу «Оренбургом», от которого после победы над «Зенитом» в национальном первенстве точно не стоит ждать поблажек. Впрочем, если судить по игрокам, которые появились на поле в Воронеже, армейцы не придают кубковым неурядицам большого значения: в запасе или резерве остались Игорь Акинфеев, Максим Мухин, Фёдор Чалов и многие другие футболисты основы.

В воскресенье в старте у красно-синих наверняка выйдут лучшие из лучших. По мнению Александра Гришина, более стабильный состав, чем у соперника, должен обеспечить ЦСКА преимущество.

«Дело в том, что у армейцев более сыгранная линия нападения: в хорошей форме Чалов и Заболотный, подтянулся Иван Обляков. Я предполагаю, что эта тройка выйдет в матче со «Спартаком».

Да и в центре обороны у армейцев всё значительно стабильнее — будут играть Мойзес и Роша, которые пропускали игру с «Ростовом», из-за чего ЦСКА сыграл ненадёжно. А Федотов был вынужден выпускать Сашу Зделара и Мухина в центр обороны из-за безысходности. В дерби такой проблемы не будет», — подчеркнул экс-наставник молодёжного проекта армейцев.

Красно-синие пропустили 15 голов в 10 матчах, что достаточно много, но в принципиальной игре на чужом поле они едва ли будут раскрываться и уделят особое внимание обороне. «Спартак» же наверняка полетит вперёд, стремясь отстоять честь Гильермо Абаскаля и вернуть доверие болельщиков. Тут-то красно-белых и можно будет поймать на контратаках.

Георгий Джикия и Антон Заболотный

РИА Новости

© Александр Вильф

Дисквалификация Соболева, сухая серия Промеса и шатающееся кресло Абаскаля

Ситуация, в которую попал «Спартак», гораздо сложнее. Да, команда уже обеспечила себе первое место в кубковой группе и поражение от «Динамо» никак не повлияло на турнирные расклады, но едва ли красно-белые имели на него право после разгрома от «Крыльев Советов».

Нынешнее руководство московского клуба терпеливее, чем в эпоху Леонида Федуна. При бывшем президенте Абаскаля наверняка уволили бы сразу после самарского фиаско. Сейчас же есть ощущение, что у испанца имеется определённый кредит доверия, который может остаться даже при поражении в дерби. Андрей Червиченко считает, что в воскресенье многое будет зависеть от цифр на табло.

«Честно говоря, не думаю, что следующий матч в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА действительно сумеет определить судьбу Абаскаля. Мне даже кажется, что красно-белые не должны провалиться в этой игре. Однако, если и допускать вариант поражения, тут будет важно, насколько крупным окажется итоговый счёт. Если повторится история с «Крыльями» — решение по главному тренеру будет принято быстро», — полагает экс-президент красно-белых.

Разговоры о перестановке на тренерском мостике москвичей ведутся уже не первую неделю, и футболисты наверняка не пропускают их мимо ушей. По мнению Гришина, информационный шум может негативно сказаться на настрое команды.

«У «Спартака» более шаткое положение в этом плане, потому что в СМИ ходят слухи об отставке Гильермо Абаскаля. В то время как Владимир Федотов более защищён: всё-таки он выиграл с армейцами Кубок России и занял второе место в РПЛ. Кредит доверия у него значительно больше, чем у испанца», — отметил специалист.

Проблемы с составом у красно-белых тоже есть: участие Александра Селихова в дерби под вопросом, Даниил Хлусевич выбыл на неопределённый срок из-за травмы, а Александр Соболев нарвался на дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Потеря основного нападающего станет для Абаскаля большой головной болью, поскольку теперь на острие атаки способны сыграть только Павел Мелёшин и Квинси Промес. Первый ещё явно не окреп для уровня РПЛ, а второй не может отличиться в семи матчах чемпионата подряд. Тем не менее Егор Титов считает, что в воскресенье Абаскаль сделает ставку именно на голландца.

«Сейчас ситуация такая, что Соболев не всемогущ, а Мелёшин пока не готов играть каждый матч, стоит признать. В связи с этим попробую предположить, что в дерби «Спартак» на острие выпустит Промеса, который будет по ходу игры меняться с Тео Бонгондой. Для голландца это знакомая позиция, это не пожарный вариант. Когда он в хорошей форме, ему всё равно, где играть. Надеюсь, он доставит проблемы обороне красно-синих, ведь третье поражение подряд будет перебором», — подчеркнул бывший полузащитник «Спартака» в интервью RT.

Не добавляет оптимизма болельщикам красно-белых и ситуация, сложившаяся с Георгием Джикией: защитник просидел на скамейке три последних матча в РПЛ. После поражения от «Крыльев Советов» игрок сборной России пообещал позже раскрыть причины своего отсутствия в составе, но пока этот вопрос остаётся исключительно на внутренней кухне команды. Впрочем, Егор Титов уверен, что Джикия выбыл из старта по спортивным причинам.

«Хорошо, что в защите у «Спартака» в целом есть конкуренция. На этой позиции в команде красно-белых невозможно иметь за собой застолблённое место. Что касается именно ситуации с Джикией, то в большинстве случаев так и происходит: невозможно всю карьеру отыграть идеально, случаются и спады. Ждать подковёрных игр не стоит: Георгий — воспитанный и умный человек. Это видно даже по его интервью», — заявил экс-капитан красно-белых.

Вероятно, после успешного старта сезона Абаскаль уверовал в собственную гениальность, из-за чего стал проводить смелые и безрезультатные эксперименты с составом. Теперь позади уже треть сезона, и на горизонте перед испанцем маячат не золотые медали, а отставка с поста главного тренера. Кредит доверия со стороны руководства есть, но он явно на исходе: если в дерби наставник красно-белых продолжит действовать методом проб и ошибок, то риск остаться без работы многократно увеличится.