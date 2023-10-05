Гришин: отсутствие Соболева будет плюсом для ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, за счёт чего армейцы могут победить столичный «Спартак» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если говорить о выборе тактики, то я думаю, что обе команды будут играть в атакующий футбол и нас ждёт много голов. И у ЦСКА будет преимущество. Дело в том, что у армейцев более сыгранная линия нападения: в хорошей форме Фёдор Чалов и Антон Заболотный, подтянулся Иван Обляков. Я предполагаю, что эта тройка выйдет в матче со «Спартаком». Да и в центре обороны у армейцев всё значительно стабильнее — будут играть Мойзес и Роша, которые пропускали игру с «Ростовом», из-за чего ЦСКА ненадёжно сыграл. А Федотов был вынужден выпускать Зделара и Мухина в центр обороны из-за безысходности. В дерби такой проблемы не будет», — сказал Гришин RT.

Также экс-армеец отметил слабые и сильные стороны красно-белых перед московским дерби.

«У «Спартака» с подходом к игре всё куда хуже. Абаскаль постоянно ротирует состав, и трудно предугадать, кого мы сможем увидеть на поле. Из-за чего команда показывает ужасную игру в обороне. В матчах с «Крыльями Советов» и с «Динамо» игроки оставили свою защиту на растерзание. Сзади остаются два игрока, а полузащита не помогает, не хочет бежать назад. Да и в атаке всё не слишком удачно складывается. Однозначным плюсом для ЦСКА будет отсутствие Александра Соболева из-за перебора жёлтых карточек, вместо него наверняка выйдет молодой Павел Мелёшин, который ещё пока не окреп. А опасаться стоит Квинси Промеса и Тео Бонгонда. Они могут выступить в роли лидеров и помочь прервать неудачную серию красно-белых», — добавил Гришин.

Ранее Гришин заявил, что у «Спартака» шаткое положение перед матчем с ЦСКА из-за слухов об уходе Абаскаля.