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Гришин: у «Спартака» шаткое положение перед матчем с ЦСКА из-за слухов об уходе Абаскаля

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча красно-синих со столичным «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что «Спартак», что ЦСКА в последнее время не балуют болельщиков стабильной игрой. Но нас ждёт дерби. И сама афиша этого матча отбрасывает прошлые результаты на второй план. Кто бы на каком месте ни находился, градус игры будет высоким и шансы будут 50/50. Но может сказаться фактор настроя перед дерби.

У «Спартака» более шаткое положение в этом плане, потому что в СМИ ходят слухи об отставке Гильермо Абаскаля. В то время как Владимир Федотов более защищён: всё-таки он выиграл с армейцами Кубок России и занял второе место в РПЛ. Кредит доверия у него значительно больше, чем у испанца», — заявил Гришин RT.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля перед с ЦСКА.

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