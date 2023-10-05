Тарханов: Абаскаля в случае поражения от ЦСКА могут отправить в отставку

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил работу наставника московского «Спартака» перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Абаскаля в случае поражения могут отправить в отставку: у «Спартака» более сильный состав, но идёт непонятная тасовка. В игре красно-белых нет ничего спартаковского. Когда молодёжная команда «Спартака» играла с «Сочи», я тоже не увидел ничего спартаковского. В нынешнее время не вижу специалистов, которые работали бы с молодёжью, как это делали в СССР. Я в ЦСКА давал играть Радимову, Семаку, Хохлову, когда им было по 18 лет. Ребята заиграли», — заявил Тарханов RT.

Ранее Тарханов оценил работу наставника московского ЦСКА Владимира Федотова перед матчем против «Спартака».