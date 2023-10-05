Тарханов: едва ли Федотова уволят из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил работу наставника московского ЦСКА Владимира Федотова перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

«Федотова едва ли уберут даже в случае поражения: я считаю, что он хорошо работает. Вопросы не только к нему, но и к селекционному отделу. У армейцев ушли игроки, а на их место пришли молодые ребята. Поражение от «Факела» — всё же кубковая игра, где идёт ротация состава. Тем более уступили по пенальти. Я не могу сказать, что у ЦСКА суперфутболисты. Хорошие, но не более того. Поэтому команду несколько лихорадит.

Он выжимает максимум из возможных ресурсов — в том числе доверяя молодым игрокам. Да, есть несколько звёзд по меркам РПЛ, но где-то всё же красно-синие недоработали на трансферном рынке. Это не вина тренера. Сложный вопрос, как из этой ситуации выйти армейцам. Где-то нехватку кадров придётся компенсировать за счёт постановки игры», — заявил Тарханов RT.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии в преддверии матча с ЦСКА.