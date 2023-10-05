Бояринцев: не верю, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии в преддверии матча со столичным ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри. Здесь стоит искать только футбольную подоплёку. Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он ещё наберёт кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев поделился мнением относительно кадровой ситуации в атакующей линии «Спартака» перед матчем с ЦСКА.