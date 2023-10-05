Узнать больше

Бояринцев: не верю, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии в преддверии матча со столичным ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри. Здесь стоит искать только футбольную подоплёку. Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он ещё наберёт кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев поделился мнением относительно кадровой ситуации в атакующей линии «Спартака» перед матчем с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить