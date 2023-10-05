Бояринцев — о Бонгонда: хорошему футболисту адаптация нужна только в быту

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением относительно кадровой ситуации в атакующей линии красно-белых в преддверии матча со столичным ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мелёшин — уже достаточно окрепший парень, он мне нравится. Возможно, чуть не хватает опыта. Соболев — знаковая фигура для нынешнего «Спартака», их связка с Промесом уже показывала себя с лучшей стороны. Есть надежда, что до конца сможет раскрыться Зиньковский. У него отличный атакующий потенциал.

Укрепить позицию нападающего всегда можно, но тут важно, чтобы приобретались игроки, которые подходят под задачи и амбиции клуба. Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры — тот же Тео Бонгонда: человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту — язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев выразил надежду, что руководство «Спартака» не отправит в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.