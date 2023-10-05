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Бояринцев надеется, что руководство «Спартака» не отправит в отставку Абаскаля

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Бояринцев надеется, что руководство «Спартака» не отправит в отставку Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты «Спартака». Два матча с общим счётом 0:7… Странно, когда говорят, что матч с «Динамо» ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет. Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы. Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет», — заявил Бояринцев RT.

Также он отметил, что как коллега понимает трудности, с которыми столкнулся главный тренер «Спартака».

«Я Абаскаля понимаю. Работаешь-работаешь, а про тебя говорят. Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на всё воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — добавил Бояринцев.

Ранее шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии перед матчем 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

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