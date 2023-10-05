Титов призвал не искать подковёрных игр в решении Абаскаля по Джикии

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Хорошо, что в защите у «Спартака» в целом есть конкуренция. На этой позиции в команде красно-белых невозможно иметь за собой застолблённое место. Что касается именно ситуации с Георгием Джикией, то в большинстве случаев так и происходит — невозможно всю карьеру отыграть идеально. Бывают спады, падения. Ждать подковёрных игр не стоит: Георгий — воспитанный и умный человек. Это видно даже по его интервью.

В первую очередь надо относиться с уважением к решению тренера, но Джикия ведёт себя достойно. Качество его игры в кубковом матче с «Динамо» — отдельная тема для разговора. Но мне бы не хотелось, чтобы были какие-то скандалы: ничего ещё не потеряно. Сыграна только треть чемпионата. Можно всё поправить», — заявил Титов RT.

Ранее Титов выразил мнение, что нападающий «Спартака» Квинси Промес выйдет на острие атаки красно-белых в игре с ЦСКА.