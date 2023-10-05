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Титов считает, что Промес выйдет на острие атаки «Спартака» в игре с ЦСКА

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался об атакующей линии красно-белых перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Титов считает, что Промес выйдет на острие атаки «Спартака» в игре с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Отчасти согласен с тем, что «Спартаку» не помешал бы ещё один центральный форвард. То, что долгое время мариновали Шамара Николсона, неправильно. Сейчас ситуация такая, что Александр Соболев не всемогущ, а Павел Мелёшин пока не готов играть каждый матч, стоит признать. В связи с этим попробую предположить, что в дерби «Спартак» на острие выпустит Квинси Промеса, который будет по ходу игры меняться с Тео Бонгондой. Для голландца это знакомая позиция, это не пожарный вариант. Когда он в хорошей форме, ему всё равно, где играть. Надеюсь, он доставит проблемы обороне красно-синих, ведь третье поражение кряду будет перебором.

Говоря про спад Промеса, важно отметить, что не могут игрок и коллектив двигаться в разных направлениях. Они плывут в одной лодке, не стал бы его отдельно выделять. Человек может показать свою лучшую игру, когда вся команда играет в футбол. Такие матчи можно выиграть даже на одних эмоциях», — заявил Титов RT.

Ранее Титов выразил мнение, что предстоящий матч с ЦСКА является важнейшим в карьере главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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