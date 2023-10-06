Бывший футболист сборной России Колодин назвал безобразной игру «Спартака»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин подверг критике столичный «Спартак».

«То, как «Спартак» играет, — безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки», — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

По мнению экс-защитника, красно-белым необходимы сильные игроки.

«Не знаю, кто в «Cпартаке» набирает футболистов. Еcли вы хотите cнова cделать его топ-клубом, то и игроков надо брать cоответcтвующих, а не делать шоу c тренерами, которые прыгают возле поля», — сказал он.

8 октября «Спартак» сыграет против московского ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Армейцы с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не исключил, что Абаскаля могут уволить после поражения от красно-синих.