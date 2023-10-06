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Алдонин: не исключаю, что Абаскаля могут уволить после поражения от ЦСКА

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча красно-синих против столичного «Спартака» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Алдонин: не исключаю, что Абаскаля могут уволить после поражения от ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Перед дерби у «Спартака» и ЦСКА разные ситуации. Да, обе команды не показывают стабильный футбол, но в армейских рядах всё значительно лучше, нежели у красно-белых. Складывается ощущение, что Гильермо Абаскаль потерял контроль над командой — это видно по последним двум матчам. Это неприемлемо для команды, которая ставит перед собой высокие цели. Кроме этого, у спартаковцев отсутствует лидер на поле. В первых турах им был Тео Бонгонда, который успешно мог выступить в роли козыря и влиял на результат. А сейчас лидеры атаки как будто растворились.

Уволят ли Абаскаля после проигрыша ЦСКА? Я этого не исключаю», — заявил Алдонин RT.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева будет плюсом для ЦСКА перед дерби.

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