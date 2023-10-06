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Алдонин: пусть дерби «Спартак» — ЦСКА запомнится яркой игрой, а не скандалами

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча красно-синих против столичного «Спартака» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Алдонин: пусть дерби «Спартак» — ЦСКА запомнится яркой игрой, а не скандалами
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на игру будет влиять настрой, а он будет особым на этот матч. Моральная подоплёка здесь выходит на первый план.

Так что хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлом дерби. Это только мешает зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм той игры», — сказал Алдонин RT.

Ранее Алдонин не исключил, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить после поражения от ЦСКА.

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