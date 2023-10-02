«Гильермо и компания поплыли уже давно»: почему «Спартак» может отправить Абаскаля в отставку уже после матча с ЦСКА

Разгромное поражение «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» с новой силой заставило общественность заговорить о возможной отставке Гильермо Абаскаля. Главный тренер москвичей в очередной раз утратил контроль над игрой, а совершёнными заменами скорее усложнил подопечным задачу отыграться. В кулуарах говорят, что специалист потерял нити управления командой, а осевший на скамейке запасных капитан Георгий Джикия даже собрался дать большое интервью журналистам.

«Спартак» в гостях сенсационно уступил самарским «Крыльям Советов» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Конечно, никто не рассчитывал, что визит красно-белых на берега Волги обернётся лёгкой прогулкой, всё-таки подопечные Игоря Осинькина не случайно расположились на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Однако четыре безответных мяча в ворота Александра Максименко стали сюрпризом как для болельщиков, так и для экспертов.

Поражение москвичей в Самаре оказалось самым крупным в национальном первенстве с момента унизительного разгрома в Санкт-Петербурге от «Зенита» двухлетней давности. Тогда десятикратные чемпионы страны уступили со счётом 1:7. Примечательно, что в отчётную субботу с первых минут в составе гостей на поле вышли пятеро из тех одиннадцати, но среди них не было ни одного защитника.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль по горячим следам признал, что прошедший матч с точки зрения результата — худший для команды под его руководством.

«Что касается игры, сегодня были определённые положительные моменты. Соперник нас наказал, реализовав все свои голевые моменты. Нужна правильная реакция на такое поражение. Сейчас время не говорить, а действовать», — отметил испанец.

Однако не исключено, что действовать в ближайшее время будет не тренерский штаб с футболистами, а руководство «Спартака», поскольку проблемы в команде становятся всё более очевидными. И в первую очередь они связаны с самим наставником, который, по мнению экспертов, всё же не соответствует уровню топ-коллектива. В частности, на это ещё до матча обращал внимание Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Сейчас клуб ведут игроки, не тренер. Руководство потратило очень много денег в это трансферное окно», — заявил итальянец «Матч ТВ».

При этом, по информации различных источников, для Абаскаля в минувшее межсезонье с приходом в клуб генерального директора Олега Малышева были созданы все условия для максимально комфортной работы. Весь медицинский штаб «Спартака» постоянно на связи с Гильермо и его женой, недавно родившей. Перестраивается база в Тарасовке, отменяются концерты на «Открытие Арене», появляются новые сотрудники. Но самое главное — клуб потратил €24 млн на тех футболистов, которых хотел сам испанец.

Казалось бы, команда должна заиграть на высоком уровне и начать бороться за лидерство в чемпионате. Но вместо этого обладающий самой длинной скамейкой в лиге наставник продолжает совершать ошибку за ошибкой. Причём некоторые из них не становятся фатальными лишь по счастливой случайности.

Встреча с «Крыльями Советов» стала весьма показательной. Главным оружием волжан являются стремительные контратаки, поскольку у них нет ярко выраженного центрфорварда, и тренерский штаб «Спартака» должен был это учесть при подготовке к матчу (в том числе и по причине того, что сам порой действует в такой манере). Однако вместо этого красно-белые рискнули большими силами пойти вперёд и из-за огромных разрывов между линиями позволили сопернику отличиться.

Но, даже учитывая совершённые до перерыва ляпы, во втором москвичи могли переломить ход встречи, если бы не последовали странные замены. На скамейку запасных впервые в сезоне отправился Квинси Промес, который до этого создал единственный опасный момент, пробив издали в штангу. Вместо него вышел ещё не до конца освоившийся в коллективе и вряд ли готовый его спасать Хесус Медина. Зато от звонка до звонка на поле провёл Виктор Мозес, ни разу прежде не сыгравший после восстановления после травмы все 90 минут.

«Старались все в равной степени, но вот только Промес что-то запоминающееся сделал и то попал в штангу, а потом его вообще заменили. Ну мы видим, что Гильермо и компания поплыли уже давно, а не только сейчас. Много хороших футболистов — не понимают, кого ставить, постоянно меняют состав, чехарда какая-то. Но всё равно даже такой матч ничего не определяет. В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, никаких изменений не ждите», — заявил RT бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Подобные странные решения происходят не в первый раз. Например, в матче с «Динамо» (1:0) красно-белым откровенно повезло. Куда закономернее была бы ничья, но великолепно действовал в воротах Максименко. Однако специалисты обратили внимание на очередные перестановки в составе.

«Абаскаль экспериментирует. Я не согласен с ним. Тренер должен определиться с основой и менять исполнителей, если они не действуют хорошо или получили травму. Как может сыграться команда, если состав каждый раз новый?» — удивлялся неделю назад бывший тренер бело-голубых Миодраг Божович.

В других матчах с основными конкурентами — «Краснодаром» (0:2) и «Зенитом» (1:3), а также лидировавшим на тот момент «Уралом» (2:3) — своими действиями испанец также не смог удивить визави. Более того, в последних шести турах «Спартак» забил всего трижды: Александр Соболев огорчил с пенальти «Зенит», Срджан Бабич в компенсированное время принёс победу в игре с «Сочи», а Тео Бонгонда стал автором единственного гола в дерби с «Динамо».

Вот и получается, что если отбросить успешный старт (а даже аутсайдеры потрепали Абаскалю нервы), то «Спартак» за последние два месяца с огромным трудом вымучил дома две победы со счётом 1:0, проиграл три матча в гостях с общим счётом 2:9 и отстал от лидера на восемь очков, не говоря об отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей (14-16).

Всё выглядит не так печально только из-за Кубка России, который проходит параллельно. В нём «Спартак» забивает достаточно: 14 мячей в четырёх матчах. Одержаны победы над «Краснодаром» и «Динамо». Дважды обыгран «Пари НН» со счётом 5:4 и 3:0. Правда, и здесь нельзя говорить о доминировании москвичей. В первой встрече с подопечными Сергея Юрана красно-белые вели 3:1, однако после перерыва за десять минут пропустили три мяча и оказались в роли догоняющих.

Во втором же противостоянии с нижегородцами главным героем стал арбитр Евгений Буланов, который не назначил пенальти в ворота «Спартака», не засчитал гол «Пари НН» и зафиксировал гол москвичей на первой компенсированной ко второму тайму минуте. ЭСК РФС посчитала, что судья поступил верно в каждом из эпизодов, однако специалисты другого мнения.

«Взахлёб смеялся по решениям ЭСК. Специальный удар, неспециальный, устал комментировать. Тренеры уже просто молчат — как надо, так и будут трактовать. Есть руководители, уже смешно мне комментировать», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Поэтому даже выступлением в Кубке Абаскаль похвастать не может, хотя москвичи и выиграли все матчи. Тем более в этом турнире нет второго и третьего мест. И по окончании группового этапа «Спартаку» предстоят двухраундовые поединки на выбывание, где соперники будут, как и в прошлом году, действовать более самоотверженно.

В сложившейся ситуации совсем неудивительны сообщения от инсайдеров о нестабильной ситуации в коллективе. По информации различных источников, Абаскаль потерял нити управления командой. Он не ладит со многими футболистами, иногда срывается на коллег и часто жалуется руководству. А вовсе нелогичным кажется решение тренера посадить на скамейку запасных капитана красно-белых Георгия Джикию.

По мнению заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева, даже если испанец видит более перспективной связку Срджан Бабич — Алексис Дуарте в центре обороны, россиянину можно было бы найти применение на фланге.

«Джикия пришёл ко мне в «Амкар» как крайний защитник. Он изначально был на этой позиции. Центральным мы стали ставить Георгия, поскольку считали, что у него есть необходимые качества для этой позиции. У Георгия есть качества для крайнего защитника — скорость, хорошая подача, может обыграть и забить. Если он сейчас находится в хорошем физическом состоянии, то мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Вместо этого Джикия сидит на скамейке запасных, и конфликт внутри, если он существует, из-за этого будет только сильнее разгораться. Уже начал подливать масла в огонь агент футболиста Вадим Шпинёв, отметивший ошибки Дуарте в матче с «Динамо».

«Он делал их всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие корни… Почему предпочтение даётся этому футболисту, для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле — безумное доверие тренера. Всегда, при любых обстоятельствах», — отметил Шпинёв.

А после встречи с «Крыльями Советов» не выдержал уже и сам Джикия, пообещав журналистам дать большое и развёрнутое интервью относительно сложившейся ситуации.

«Что касается моего контракта, игрового времени и прочего, вы можете все вместе собраться, мы можем сесть и обсудить интересующиеся вас темы, но сегодня после игры, после болезненного поражения, я не хочу это комментировать», — сообщил Георгий в микст-зоне.

Всё вышеперечисленное наверняка не осталось незамеченным генеральным директором клуба Олегом Малышевым. Пока Абаскаля увольнять никто не собирается, но переговоры с новыми кандидатами, похоже, скоро начнутся. В качестве основных кандидатур на замену испанцу называются Валерий Карпин и Станислав Черчесов. Однако первый, судя по последним интервью, не бросит «Ростов» в середине сезона. А второй действительно рассматривает варианты, тем не менее хорошо подумает, прежде чем второй раз войти в ту же воду (он был главным тренером «Спартака» в сезоне-2007/08).

В то же время прийти в клуб вместо Абаскаля может и очередной иностранец. По информации Metaratings, представители «Спартака» уже неформально обращались к нескольким европейским агентам. В любом случае ясно одно: матч 11-го тура с ЦСКА вполне может стать для специалиста определяющим, поскольку пока ни результаты команды, ни его тренерские решения не впечатляют никого.