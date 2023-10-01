Губернатор Самарской области назвал исторической победу «Крыльев» над «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил действия футболистов «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Для «Крыльев Советов» это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать. Наша команда способна побеждать любого соперника», — цитирует Азарова ТАСС.

По его мнению, «Крылья» победили «Спартак» по делу.

«Никаких сомнений, кто сегодня был главной командой на поле. У «Спартака» было 15—20 минут, может быть, но всё остальное время «Крылья» доминировали», — добавил Азаров.

Самарская команда на своём поле разгромила красно-белых со счётом 4:0. Мячи забили Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья Советов» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.