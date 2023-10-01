Джикия спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что сильно не переживает из-за отсутствия переговоров о продлении контракта.

«Удивляет ли меня, что клуб не ведёт со мной переговоры? Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» опровергли информацию о переходе Джикии в клуб.