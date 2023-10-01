Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что без нападающего Александра Соболева будет сложно переиграть ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Насколько важен Соболев для команды? Это потеря для нас, что такой форвард не будет играть в дерби», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в матче десятого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:4). 26-летний форвард из-за дисквалификации не сможет принять участие в следующем матче с ЦСКА.

Столичное дерби пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Тушине 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее глава пресс‑службы железнодорожников Артём Загумённов сообщил, что возможный переход Джикии в «Локомотив» не стоит на повестке дня.