Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды
«Насколько важен Соболев для команды? Это потеря для нас, что такой форвард не будет играть в дерби», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в матче десятого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:4). 26-летний форвард из-за дисквалификации не сможет принять участие в следующем матче с ЦСКА.
Столичное дерби пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Тушине 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее глава пресс‑службы железнодорожников Артём Загумённов сообщил, что возможный переход Джикии в «Локомотив» не стоит на повестке дня.