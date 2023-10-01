Узнать больше

Аршавин: Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что в настоящий момент защитник «Спартака» Срджан Бабич заслуживает места в основном составе команды.
Аршавин: Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»

«Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», — цитирует Аршавина «Матч ТВ». 

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее глава пресс‑службы железнодорожников Артём Загумённов сообщил, что возможный переход Джикии в «Локомотив» не стоит на повестке дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить