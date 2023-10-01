Аршавин: Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»
«Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.
В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.
Ранее глава пресс‑службы железнодорожников Артём Загумённов сообщил, что возможный переход Джикии в «Локомотив» не стоит на повестке дня.