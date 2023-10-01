Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака» Абаскаля

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль ведёт себя слишком нервно во время матчей.

«Абаскаль нервничает и дёргается, меня в его поведении и заменах уже ничего не удивляет. Сегодня он заменил, казалось бы, неприкасаемого лидера команды Промеса. Я считаю, что его пока не надо трогать, нужно дождаться зимней паузы и там дальше принимать решения», — цитирует Кечинова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что молодые футболисты самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура РПЛ «с хорошо поставленной игрой отлично оборонялись и показали высокое исполнительское мастерство».

«На «Крылья» сегодня было очень приятно смотреть. Последние два матча «Спартака» вселили надежду, что дела стали налаживаться, но сегодняшняя игра показала, что проблемы с обороной и концентрацией никуда не делись, вратарь не выручает, когда должен», — добавил Кечинов.

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Промес был заменён на 60-й минуте.

Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. Самарская команда (21 очко) занимает второе место.

Ранее Кечинов заявил, что оборона «Спартака» будет сильнее, если в центре сыграют Срджан Бабич и Георгий Джикия.