Кечинов: оборона «Спартака» будет сильнее, если в центре сыграют Бабич и Джикия

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как сделать оборону красно-белых сильнее.

«Если бы в центральной связке играли Бабич и Джикия, оборонная линия была бы сильнее. Я не знаю, в каком состоянии сейчас Джикия, но даже в этом состоянии он сильнее, чем Дуарте», — цитирует Кечинова РИА Новости.

Накануне гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России — 1:0. Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича.