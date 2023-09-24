Мостовой: неудивительно, что Бабич усадил Джикию на скамейку

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича.

«Бабич — просто топ, я ещё с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Неудивительно, что он усадил на скамейку Джикию», — цитирует Бабича «РБ Спорт».

Накануне гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России — 1:0. Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Ранее Антон Зиньковский поблагодарил вратарей «Спартака» за игру в матче с «Динамо».