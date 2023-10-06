Шавло: «Спартак» испытывает проблемы с реализацией голевых моментов

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что футболистам московской команды первым делом следует улучшить реализацию голевых ситуаций.

«Первое, что могу отметить, это неумение реализовать моменты, а второе — всё время идут перестановки, смена позиций, игроков. Очень много этого происходит, и футболисты не могут друг к другу привыкнуть, наиграть состав, который может стабильно выходить на поле», — цитирует Шавло «Евро-Футбол».

Он подчеркнул, что красно-белым необходимо научиться играть в плотном графике.

«Понятно, что матчей много, но команды и раньше играли, и сейчас стабильными составами. А менять полкоманды или всю команду сложно», — добавил Шавло.

«Спартак» потерпел поражение от «Динамо» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля в десятом туре чемпионата страны проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

Ранее Александр Гришин заявил, что отсутствие Александра Соболева будет плюсом для ЦСКА в московском дерби со «Спартаком».