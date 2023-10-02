Джикия — об отсутствии игрового времени: в будущем, может, всё расскажу
«Вы можете собраться все вместе и обсудить эту тему там, где вы будете задавать эти вопросы. Но после такого матча я не хочу говорить на свои личные темы. Может быть, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на интересующие вас вопросы», — цитирует Джикию «Матч ТВ».
Защитник также подчеркнул, что, несмотря ни на что, продолжает выполнять обязанности капитана «Спартака».
«Пока я капитан команды, я буду выполнять всё то, что от меня зависит. И то, что от меня требуется», — заключил Джикия.
Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.
Ранее Джикия заявил, что спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком».