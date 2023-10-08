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Тарханов: ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями перед матчем 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Тарханов: ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби
  • РИА Новости

«На поле в этом матче ожидается настоящее сражение, будут страсти кипеть. Но сказать конкретно, как будет складываться игра, очень трудно. Думаю, что всё‑таки предпочтительнее перед этой встречей выглядит ЦСКА», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Встреча состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал, будет ли смотреть матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

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