Титов: больно, что активные фанаты «Спартака» принципиально не ходят на стадион

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о фанатах столичной команды.

«Трибуна B у «Спартака» обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно. Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны», — цитирует Титова «Чемпионат».

Встреча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком».