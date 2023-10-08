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Титов: больно, что активные фанаты «Спартака» принципиально не ходят на стадион

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о фанатах столичной команды.
Титов: больно, что активные фанаты «Спартака» принципиально не ходят на стадион
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Трибуна B у «Спартака» обиделась и больше не ходит на стадион принципиально. Для меня это больно. Потому что именно в таких матчах они команде особенно нужны», — цитирует Титова «Чемпионат».

Встреча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на восьмой строчке.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком».

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