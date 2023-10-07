Гончаренко: надо было более опытному бить пенальти в матче с «Локомотивом»
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«Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2. Илья Ишков из «Урала» дважды не смог реализовать пенальти.
Ранее вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что отбил два пенальти в матче с «Уралом» благодаря удаче.