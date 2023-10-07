Гончаренко: надо было более опытному бить пенальти в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признал, что исполнять пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» стоило доверить более опытному игроку.

«Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2. Илья Ишков из «Урала» дважды не смог реализовать пенальти.

Ранее вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что отбил два пенальти в матче с «Уралом» благодаря удаче.