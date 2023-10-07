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Гончаренко: надо было более опытному бить пенальти в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признал, что исполнять пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» стоило доверить более опытному игроку.
Гончаренко: надо было более опытному бить пенальти в матче с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2. Илья Ишков из «Урала» дважды не смог реализовать пенальти.       

Ранее вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что отбил два пенальти в матче с «Уралом» благодаря удаче.

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