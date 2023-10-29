Окончание беспроигрышной серии: гол Чалова помог ЦСКА победить «Краснодар» в 13-м туре РПЛ

ЦСКА на своём поле взял верх над «Краснодаром» в 13-м туре чемпионата России по футболу. Автором единственного гола в матче стал Фёдор Чалов, в концовке первого тайма отличившийся после шикарной передачи в штрафную Аббосбека Файзуллаева. При этом в концовке гости имели множество шансов сравнять счёт, но своими моментами не смогли воспользоваться ни вышедший на замену Никита Кривцов, ни один из лучших бомбардиров РПЛ Джон Кордоба. Подопечные Владимира Ивича потерпели первое поражение в нынешнем сезоне и не смогли продлить рекордную для клуба беспроигрышную серию из 18 встреч.

Потери ЦСКА и ставка на Зделара

Для «Краснодара» матч с ЦСКА открывал заключительный отрезок первого круга сезона РПЛ, в рамках которого действующему лидеру предстояло пройти ряд серьёзных испытаний. Ведь после встречи с армейцами подопечных Владимира Ивича ждали противостояния со своими главными преследователями — идущими третьими в таблице «Крыльями Советов» и занимающим вторую позицию «Зенитом». И как правильно отметил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, для «быков» выезд на «ВЭБ Арену» должен был стать своего рода проверкой амбиций. Победа становилась подтверждением легитимности их пребывания на верхней строчке, в то время как поражение могло заставить усомниться в их шансах на золотые медали.

Ожидания от выступления гостей возрастали и по той причине, что к матчу 13-го тура ЦСКА подходил в ослабленном составе. К отсутствию травмированного Игоря Дивеева болельщики москвичей уже привыкли, однако дисквалификация перебравшего жёлтых карточек Виллиана Роши ещё более ослабляла оборонительную линию и практически лишала Владимира Федотова поля для манёвра. В двух других же не хватало не только перспективного Кирилла Глебова, но и универсального Максима Мухина, успевшего попробовать себя на всех позициях в центральной оси. Неделю назад тот порвал переднюю крестообразную связку колена и готовился лечь на операцию.

Тем не менее, наибольший интерес вызывало сочетание в обороне. Ведь в состав попал лишь один профильный центральный защитник — Илья Агапов, зато сразу трое фланговых — Мойзес, Милан Гайич и Келлвен. Но если первый из бразильцев уже привык действовать в тройке, то двое его партнёров — нет. Поэтому и было крайне интересно, переведёт ли Федотов кого-то из подопечных на неродную для него позицию или отойдёт от излюбленной схемы.

В итоге, трио с Агаповым и Мойзесом сформировал номинальный опорник Саша Зделар, не пробовавший себя в данном амплуа со времён противостояния с «Ростовом». Тогда противники забили шесть мячей на двоих и разошлись миром (3:3), а серб стал одним из самых низко оценённых игроков армейцев по версии FotMob (6,3). Ниже рейтинг был лишь у того же Агапова (6,1) и, что удивительно, Игоря Акинфеева. Тогда ему поставили лишь 5,4 балла.

Спасение Гайича и великолепный пас Файзуллаева

Примечательно, что именно промашка Зделара чуть было не обеспечила «Краснодару» быстрый гол. На 18-й минуте неожиданно занявший место в основе вместо Никиты Кривцова Кади Боржес исполнил подачу с углового, а Саша не дотянулся до мяча, предоставив Витору Тормене возможность нанести прицельный удар головой. И если бы не закрывавший штангу Гайич, гости бы вышли вперёд — Акинфеев спасти уже не мог.

Тем не менее, не серб был главным действующим лицом в обороне москвичей. В основном внимание было приковано к Мойзесу, в очной дуэли противостоявшему одному из лучших бомбардиров первенства Джону Кордобе. Колумбиец регулярно оказывался один на один с бразильцем, но долгое время справиться с ним не мог. Если не считать момента, когда он «обокрал» визави и заставил того нарушить правила неподалёку от штрафной. Но уже несколько секунд спустя сам неудачно подставил голову под удар Эдуарда Сперцяна со стандарта.

В целом, «Краснодар» чуть больше владел мячом и действовал преимущественно первым номером, в то время как ЦСКА зачастую всей командой отходил на свою половину. Но временами включал на полную катушку прессинг, чем создавал оппоненту серьёзные сложности. Именно он помог хозяевам впервые побеспокоить Матвея Сафонова, с отбора на чужой половине началась и другая комбинация, завершившаяся опаснейшим ударом Фёдора Чалова головой. Тот переиграл на втором этаже не кого-нибудь, а 192-сантиметрового Тормену, но чудо-сейв оформил голкипер. Причём навешивал ему не кто иной, как Агапов.

Тем не менее, к концу тайма яркие эпизоды у владений «быков» стали возникать всё чаще. Это поспособствовали и подопечные Ивича. Со временем они начали атаковать чересчур предсказуемо и слишком часто использовали фланги, практически забывая задействовать своего лидера Сперцяна. Армейцы быстро приспособились и стали всё чаще убегать вперёд, а потом и добились своего. Лучший футболист красно-синих в сентябре Аббосбек Файзуллаев вновь блеснул и «вырезал» великолепный пас в штрафную на ход Чалову, а тому оставалось лишь «расстрелять» Сафонова.

Удачные замены Ивича и невезение «Краснодара»

Во втором тайме ЦСКА продолжил наращивать преимущество. Разрывать оборону противника продолжал Файзуллаев, организовавший не один быстрый контрвыпад. Но второй раз застать врасплох Сафонова всё не удавалось. Да и моментов было не так много. Один из лучших возник на 56-й минуте, когда Антон Заболотный откликнулся на заброс в штрафную и покатил поперёк. Адресатом выступил внезапно оказавшийся на позиции форварда Агапов, но навыков завершения ему явно не хватило. Удар получился не сильным, поэтому вратарю сборной России не составило особых проблем справиться с ним.

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«Краснодар» же пришёл в себя лишь после того, как в дело вмешался Ивич. Он убрал с поля Олусегуна, отказавшись от несработавшей идеи со сдвоенным левым флангом, а также Боржеса, бросив в бой Ильзата Ахметова и Мозеса Кобнана. Ход сработал. «Быки» стали практически безраздельно владеть мячом и понемногу беспокоить Акинфеева. Продемонстрировать своё мастерство голкипера заставили Хуниор Алонсо и тот же Сперцян, заставляли его понервничать и навесы, лишь чудом не доходившие до форвардов гостей.

Совсем жарко стало после того, как Ивич выпустил Кривцова, начинавшего в старте все 12 предыдущих матчей чемпионата России. И заставил вновь задуматься, а не стоило ли отказаться от странного эксперимента с Боржесом и вновь выпустить россиянина с первых минут и в этот раз. Всего за три минуты хавбек мог как забить сам, так и выступить в роли ассистента. Но сначала с его «выстрелом» низом справился Акинфеев, а потом Кордоба невероятным образом не сумел замкнуть его прострел вдоль створа.

В итоге «Краснодар» так и не сумел додавить ЦСКА, хотя шансы имел. После розыгрыша углового оставшийся без опеки Лукас Оласа угодил в штангу, а Кордоба сделал всё возможное, чтобы конвертировать в гол не самую удобную подачу Сперцяна с лицевой линии, но Акинфеев был начеку. Армейцы удержали победу, нанесли «быкам» первое поражение в сезоне и прервали их беспроигрышную серию в РПЛ из 18 встреч. Первая серьёзная проверка амбиций южан завершилась неудачно.