Булыкин считает, что в матче ЦСКА — «Краснодар» нет явного фаворита

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Не вижу фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром». Обе команды очень хорошие и борются за очки. В плане психологии у армейцев больше шансов, но всё будет решаться на футбольном поле», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днём».

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После 12 туров РПЛ армейцы набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Быки» с 28 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин призвал красно-синих сыграть организованно с «Краснодаром».