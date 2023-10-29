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ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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ЦСКА и «Краснодар» назвали свои стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В составе хозяев с первых минут на поле выйдут Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

За гостей появятся Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кордоба, Олусегун.

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После 12 туров РПЛ армейцы набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Быки» с 28 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что в матче ЦСКА — «Краснодар» нет явного фаворита.

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