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Деменко считает, что матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершится ничьей

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Деменко считает, что матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершится ничьей
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Матч будет складываться по сценарию, кто первый забьёт. Мне кажется, что будет ничейный результат», — цитирует Деменко Vprognoze.

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После 12 туров РПЛ армейцы набрали 18 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Быки» с 28 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что в матче ЦСКА — «Краснодар» нет явного фаворита.

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