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Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».
Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Три года назад я его видел в Новогорске. У меня есть возможность смотреть тренировочный процесс и общаться с тренерами. Уже тогда было очевидно, что это игрок, очень близкий к Герду Мюллеру», — цитирует Бышовца Metaratings.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Тюкавин отметился голом.

Таким образом, «Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» — на десятой позиции (16). 

Ранее Тюкавин отказался общаться с журналистами, заявив, что он для них «сдулся».

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