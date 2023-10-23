Дубль Вендела, восемь сейвов Лещука в дерби и осечка «Краснодара» в Калининграде: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Краснодар» лишь во втором тайме сравнял счёт в гостевом матче с «Балтикой» и не смог продлить победную серию в чемпионате России по футболу, а «Динамо» отстояло ничью в московском дерби с «Локомотивом» благодаря восьми спасениям Игоря Лещука. Дубль Вендела помог «Зениту» взять верх над «Крыльями Советов» и выйти на второе место в турнирной таблице, а в составе самарцев чудо-голом отметился Роман Ежов. «Спартак» сломил сопротивление «Пари НН», доигрывавшего встречу вдесятером из-за спорного удаления Кирилла Гоцука, а эффектный гол Андрея Егорычева не спас «Урал» от разгромного поражения в матче с «Сочи». Чем запомнился 12-й тур РПЛ — в материале RT.

Потеря очков «Краснодаром»

В нынешнем сезоне «Балтика» приучила к тому, что в противостояниях с ней легко не бывает ни середнякам, ни топам. Ранее она уже вырвала ничью у «Ростова», а ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» уступила с разницей всего в один гол. Тем не менее даже преимущество собственного поля не позволяло считать калининградцев фаворитами в матче с «Краснодаром». Тот шёл на серии из трёх побед и уверенно возглавлял таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Когда Джон Кордоба замкнул прострел Жоау Батчи на 17-й минуте, очередной успех «быков» стал казаться неминуемым, ведь за последние два месяца они ни разу не упускали победу, если вели в счёте. Но балтийцы не сдались и уже к концу тайма сами вышли вперёд. Сначала Максим Кузьмин «расстрелял» Матвея Сафонова из пределов штрафной, а затем подачу с фланга замкнул Анхело Энрикес. Причём этот мяч чуть было не стоил ему травмы. В верховом единоборстве он повредил нос и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Но «Краснодар» не занимал бы первую строчку в чемпионате России, если бы не нашёл в себе сил восстановить паритет и продлить беспроигрышную серию в РПЛ до 18 встреч. Эдуард Сперцян заработал 11-метровый и сам же его реализовал, сравнявшись с Кордобой в гонке бомбардиров (у обоих — по шесть). Но на большее гостей не хватило. До самого конца они штурмовали ворота «Балтики», однако серия великолепных сейвов Евгения Латышонка помогла хозяевам удержать ничью. А возможно, и вывести из себя Ивича. Пусть формально он покинул пресс-конференцию после вопроса о стиле игры его команды, потеря очков в Калининграде могла быть одной из причин срыва.

Ураганный тайм «Зенита»

В 12-м туре чемпионата России можно было выделить сразу два матча, претендовавших на звание центрального. Если отталкиваться от вывески, таковым логичнее было бы назвать противостояние «Локомотива» и «Динамо». Но на основании положения команд в турнирной таблице это звание больше заслуживала встреча «Зенита» и «Крыльев Советов». Несмотря на поражение в матче с «Пари НН», подопечные Игоря Осинькина занимали второе место и опережали своих будущих соперников на одно очко, но фаворитами явно не считались. Достаточно сказать, что за последние 16 лет самарцы лишь дважды обыгрывали петербуржцев во всех соревнованиях, а уступили 22 раза.

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На этот раз сенсации вновь не произошло, пусть хозяева и довольно блёкло провели первый тайм, не сумев ни разу огорчить Богдана Овсянникова. Зато в перерыве получили такой заряд бодрости, что во втором сделали это трижды. А ведь могли и вовсе забить четыре раза, если бы главный арбитр Артём Чистяков не отменил гол Матео Кассьерры — за несколько мгновений до этого мяч попал в руку исполнявшему передачу Густаво Мантуану. В итоге «Зенит» ограничился дублем Вендела и точным ударом Андрея Мостового. Он появился на поле на 78-й минуте, а на шестой компенсированной откликнулся на прострел Александра Ерохина. Правда, одержать сухую победу сине-бело-голубым было не суждено — две минуты спустя шедевр сотворил Роман Ежов, неотразимо пробивший из-за пределов штрафной.

Таким образом, «Зенит» воспользовался осечкой «Краснодара» и сократил отставание от лидера до пяти очков. Но главной темой обсуждения в СМИ стало не это, а решение Чистякова не наказывать хавбека «Крыльев» Амара Рахмановича за отмашку. В концовке первого тайма он локтем попал в челюсть Клаудиньо, но арбитр не только не удалил боснийца, но даже не предъявил ему жёлтую карточку.

Боевая ничья в Москве

Без спорного эпизода не обошлось и проходившее на «РЖД Арене» московское дерби. На 57-й минуте Артём Дзюба упал после столкновении с Роберто Фернандесом неподалёку от линии штрафной, но Сергей Иванов даже не остановил встречу. И хотя впоследствии этот момент был рассмотрен на предмет красной карточки, это не принесло «Локомотиву» ни численного преимущества, ни даже права на стандарт — эпизод был заигран. Возмущённый этим нападающий впоследствии выложил фотографию нарушения у себя в социальных сетях, где спросил у фанатов их мнение на сей счёт. Но вряд ли это могло оказать какое-то влияние на исход матча.

В итоге ни один из футболистов не был наказан карточкой, чего не случалось в матчах с участием Иванова с ноября 2021-го — тогда санкций избежали соперничавшие друг с другом на групповом этапе Лиги Европы «Рапид» и «Вест Хэм». Но ещё более странным стало отсутствие голов в противостоянии (0:0), запомнившемся 37 ударами и целой россыпью опасных моментов. Великолепными шансами не смогли воспользоваться тот же Дзюба и вырвавшийся один на один с голкипером Константин Тюкавин, в перекладину зарядил Илья Самошников. При этом одним из главных героев матча стал вратарь Илья Лещук, совершивший сразу восемь сейвов. Причём ключевой из них — на пятой компенсированной минуте после мощнейшего выстрела Дмитрия Баринова.

С одной стороны, «Динамо» сумело сдержать набравший неплохой ход «Локомотив» и взять хотя бы очко во встрече с одним из лидеров РПЛ. С другой — продлило безвыигрышную серию до пяти матчей. В последний раз подопечные Марцела Лички побеждали более полутора месяцев назад — «Ростов» в седьмом туре (2:1).

Окончание провальной серии «Сочи»

На протяжении ещё большего периода не могли добиться успеха южане. Их последними жертвами также числились подопечные Валерия Карпина, правда, произошло это ещё раньше — аж 19 августа. С тех пор «Сочи» потерпел шесть подряд поражений в РПЛ и сменил главного тренера, но удача по-прежнему ускользала от коллектива. И вот в 12-м туре он приехал в гости к «Уралу». Тот тоже находился в глубоком кризисе, а своих поклонников не радовал столько же дней, сколько соперник.

При этом на бумаге хозяева считались фаворитами. Если вероятность их триумфа в основное время оценивалась в 52%, то гостей — всего в 12%. Но прогнозы не всегда сбываются. Уже к 34-й минуте подопечные Александра Точилина трижды оставили не у дел Илью Помазуна, а в самой концовке огорчили голкипера сборной России в четвёртый раз. Екатеринбуржцы смогли ответить на это лишь точным выстрелом Андрея Егорычева, зато каким. Ванья Дркушич прервал заброс на Эрика Бикфалви, но оказавшийся первым на мяче хавбек «Урала» с лёта впечатал его в ближний угол — 1:4.

Безусловно, говорить о выздоровлении сочинцев пока рано, ведь эта победа даже не позволила им покинуть последнее, 16-е место — у «Балтики» и «Оренбурга» на два очка больше. Но определённый заряд эмоций она придать способна. На их фоне положение «Урала» выглядит крайне скверным. Команда явно растеряла былой задор и уже успела вылететь из первой восьмёрки. Хотя ещё совсем недавно входила в топ-5.

Первая победа «Спартака» в октябре

Впервые с 23 сентября своих болельщиков порадовал и десятикратный чемпион России. В октябре подопечные Гильермо Абаскаля разгромно уступили «Крыльям» (0:4) и вырвали ничью в дерби с ЦСКА (2:2), а теперь сломили сопротивление «Пари НН». «Спартак» нанёс в три раза больше ударов по воротам (23-7), а разрыв по числу попаданий в створ оказался ещё больше (11-1). При этом снять все вопросы удалось лишь в компенсированное к основному время.

Одна из главных интриг заключалась в том, появится ли на поле Александр Соболев. Пусть в клубе и отрицали слухи о его конфликте с тренером, начал форвард матч на скамейке, а шанс проявить себя получил лишь после перерыва. К этому моменту хозяева уже вели — классную многоходовку завершил Данил Пруцев. Но второй раз отличиться всё не получалось, хотя хорошие шансы имели и тот же опальный форвард, и Михаил Игнатов.

В итоге второй мяч стал результатом стараний вышедших на замену футболистов, но Соболева среди них не оказалось. Виктор Мозес организовал молниеносный контрвыпад, который эффектно завершил Кристофер Мартинс, покатив в домик Артуру Нигматуллину. Вопрос: удалось бы это, если бы «Пари НН» не лишился своего капитана и лидера обороны Кирилла Гоцука из-за неоднозначного удаления? Первую жёлтую карточку он получил за разговоры, а вторую — за срыв опасной атаки. Правда, возникла она лишь благодаря тому, что тот же Мозес отмахнулся от опекавшего его Виктора Александрова.

«Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую жёлтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали», — недоумевал на пресс-конференции наставник гостей Сергей Юран.