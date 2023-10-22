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«Сочи» на выезде разгромил «Урал» в матче 12-го тура РПЛ

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«Сочи» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» на выезде разгромил «Урал» в матче 12-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич, а также Иван Игнатьев с пенальти. У хозяев единственный гол на счету Андрея Егорычева.

Таким образом, «Сочи» набрал девять очков и остался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Урал» с 16 очками располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ.

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