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Осинькин назвал справедливым поражение «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Зенитом»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что его подопечные провели неплохой матч 12-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».

«Считаю, что мы хорошо провели первый тайм. «Зенит» набрал хорошую форму, это было видно по играм, где они даже теряли очки. Счёт матча точно справедлив», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

По его словам, играть с «Зенитом» на большом пространстве после пропущенного гола «Крылья» уже не смогли.

«В этот момент мы подустали и у соперника выявилось преимущество в скорости. Хотели поджать в каких-то эпизодах, но, к сожалению, отдавали в них очень много пространства», — добавил тренер.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» со счётом 3:1. Дублем отметился Вендел, ещё один гол в активе Мостового.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).

Ранее Мостовой заявил, что ему непривычно смотреть на таблицу РПЛ.





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