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Мостовой: непривычно смотреть в таблицу РПЛ, но вы же хотели интригу

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Мостовой: непривычно смотреть в таблицу РПЛ, но вы же хотели интригу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Отрыв от первого места был восемь очков до игры. Смотришь в таблицу — непривычно. Но вам хотелось увидеть интригу. Вот, пожалуйста», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1.

Дублем отметился Вендел, ещё один гол на счету Мостового в компенсированное время.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).

Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.

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