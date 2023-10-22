Мостовой: непривычно смотреть в таблицу РПЛ, но вы же хотели интригу
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«Отрыв от первого места был восемь очков до игры. Смотришь в таблицу — непривычно. Но вам хотелось увидеть интригу. Вот, пожалуйста», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1.
Дублем отметился Вендел, ещё один гол на счету Мостового в компенсированное время.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).
Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.