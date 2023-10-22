Дубль Вендела принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в 12-м туре РПЛ
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Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1.
Дублем отметился Вендел, забивший мячи на 53-й и 80-й минутах. Ещё один гол на счету Андрея Мостового в компенсированное время.
В составе гостей единственный мяч забил Роман Ежов (90 + 8).
Таким образом, «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21).
Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.