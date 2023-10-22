Узнать больше

Дубль Вендела принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в 12-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Дубль Вендела принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в 12-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1.

Дублем отметился Вендел, забивший мячи на 53-й и 80-й минутах. Ещё один гол на счету Андрея Мостового в компенсированное время.

В составе гостей единственный мяч забил Роман Ежов (90 + 8).

Таким образом, «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21).

Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить