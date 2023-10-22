Карпин в перерыве матча с «Ахматом» сказал игрокам не смотреть на табло

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил своих подопечных за хорошую игру в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Какие слова нашли в перерыве, чтобы не упустить преимущество? Сказал забыть про счёт, не смотреть на табло. Повторюсь, как мы все помним, 2:0 для нас не победа», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Ростова» вернулись из сборных в приемлемом физическом состоянии.

«В хорошем. Без меня здесь тоже работали в хорошем ритме, всё было намечено, всё выполнили хорошо, на пять баллов», — добавил Карпин.

Встреча на «Ростов Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу жёлто-синих.

В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Голенков, Максим Осипенко (пенальти) и Мохаммад Мохеби на 34-й, 41-й и 53-й минутах.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ахмат» (12) — 12-е.

Ранее Карпин заявил, что у Георгия Джикии не лучший момент в карьере.