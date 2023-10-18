Карпин: у Джикии не лучший момент в карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил ситуацию защитника Георгия Джикии в «Спартаке».

«Наверное, сейчас не лучший момент в его карьере. Ничего с ним не происходит. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Капитанская повязка Георгию — это был жест поддержки», — цитирует Карпина «Чемпионат».

29-летний защитник в девяти матчах за красно-белых в сезоне-2023/24 получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Вячеслав Колосков назвал Джикию «золотым фондом» российского футбола.