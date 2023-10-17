Колосков назвал Джикию «золотым фондом» российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии в товарищеском матче с Кенией.

«Считаю, что Карпин всё равно принял верное решение, выпустив Джикию на игру в стартовом составе. Можно сказать, что Георгий — это «золотой фонд» нашего футбола. Буквально год назад он был сильнейший центральный защитник. Ожидаю, что он непременно обретёт свой былой уровень.

Что касается его возвращения в основу «Спартака», многое будет зависеть от того, какие у него взаимоотношения с тренером и внутри коллектива, а также от его упорства на тренировках — другого рецепта просто не существует. Лично мне очень бы хотелось увидеть его вновь среди первых одиннадцати в московской команде», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков отметил работу комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Трушечкина на товарищеском матче национальной команды со сборной Кении.