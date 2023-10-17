Колосков: комментатор матча России и Кении не дал мне выключить телевизор
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«От того, чтобы выключить телевизор после убогого футбола в исполнении сборной России в первом тайме, меня лично остановил комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин. Он подготовил невероятно интересный географическо-исторический экскурс по Кении.
Роман рассказал про освобождение страны от британских колонизаторов, про первого президента, вулкан Килиманджаро», — сказал Колосков RT.
Ранее Колосков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.