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Колосков: комментатор матча России и Кении не дал мне выключить телевизор

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил работу комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Трушечкина на товарищеском матче национальной команды со сборной Кении.
Колосков: комментатор матча России и Кении не дал мне выключить телевизор
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«От того, чтобы выключить телевизор после убогого футбола в исполнении сборной России в первом тайме, меня лично остановил комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин. Он подготовил невероятно интересный географическо-исторический экскурс по Кении.

Роман рассказал про освобождение страны от британских колонизаторов, про первого президента, вулкан Килиманджаро», — сказал Колосков RT.

Ранее Колосков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.

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