Колосков: комментатор матча России и Кении не дал мне выключить телевизор

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил работу комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Трушечкина на товарищеском матче национальной команды со сборной Кении.

«От того, чтобы выключить телевизор после убогого футбола в исполнении сборной России в первом тайме, меня лично остановил комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин. Он подготовил невероятно интересный географическо-исторический экскурс по Кении.

Роман рассказал про освобождение страны от британских колонизаторов, про первого президента, вулкан Килиманджаро», — сказал Колосков RT.

Ранее Колосков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.