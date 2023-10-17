Колосков — о матче с Кенией: на игру сборной России невозможно было смотреть без слёз

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Кенией.

«Считаю, что кенийцы были очень старательны во вчерашнем матче и делали всё, что только было в их силах, даже сумели в какой-то момент повести в счёте. Однако на игру сборной России в первом тайме невозможно было смотреть без слёз. Абсолютная беспомощность, напоминающая игру в поддавки, которая шла в ожидании, кто же ошибётся больше.

Ближе к концу второй половины встречи футбол стал становиться веселее. Пять наших замен сумели исправить ситуацию, было видно, что на поле вышли более мастеровитые футболисты. Но и кенийцы стали объективно уставать. Считаю, что вчерашний стартовый состав заметно уступал в качестве тем игрокам, которые выходили на поединок с Камеруном», — заявил Колосков RT.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно игры сборной России в товарищеском матче с Кенией.