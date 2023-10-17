Смородская: у сборной России по футболу не было мотивации играть с Кенией

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно игры сборной России в товарищеском матче с Кенией.

«У наших игроков не было никакой мотивации, поэтому так плохо играли. Кения для них — неинтересный соперник. Если бы была более сильная команда, то они, конечно, включались бы в игру», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.