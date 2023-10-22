Мантуан выразил недовольство судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».

Игрок выложил фото в соцсетях с окровавленной ногой и подписал: «В России это жёлтая карточка».

Арбитр матча Артём Чистяков показал жёлтую карточку игроку гостей Роману Ежову за фол на Мантуане. Бразилец получил травму и покинул поле.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита».

Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.