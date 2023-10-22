Узнать больше

Мантуан выразил недовольство судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».
Мантуан выразил недовольство судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игрок выложил фото в соцсетях с окровавленной ногой и подписал: «В России это жёлтая карточка».

Арбитр матча Артём Чистяков показал жёлтую карточку игроку гостей Роману Ежову за фол на Мантуане. Бразилец получил травму и покинул поле.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита».

Ранее «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить