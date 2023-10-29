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Юран остался недоволен назначенными пенальти в матче с «Сочи»

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Главный тренер клуба «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Юран остался недоволен назначенными пенальти в матче с «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чём? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 38-й минуте забил Николай Калинский. По ходу игры «Сочи» не реализовал два пенальти.

Таким образом, «Пари НН» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сочи» — на 16-й позиции (девять очков).

Ранее Максим Деменко заявил, что матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершится ничьей.

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