Щенникову вручили серебряную медаль РПЛ перед матчем ЦСКА — «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников получил серебряную медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчем 13-го тура между армейским клубом и «Краснодаром».

В сезоне-2022/23 московский клуб завоевал серебряную медаль РПЛ. Щенников на тот момент был игроком ЦСКА.

В настоящий момент встреча между командами проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Напомним, что Щенников является свободным агентом. Защитник покинул ЦСКА по итогам прошлого сезона после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ.