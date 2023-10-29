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Щенникову вручили серебряную медаль РПЛ перед матчем ЦСКА — «Краснодар»

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Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников получил серебряную медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчем 13-го тура между армейским клубом и «Краснодаром».
Щенникову вручили серебряную медаль РПЛ перед матчем ЦСКА — «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В сезоне-2022/23 московский клуб завоевал серебряную медаль РПЛ. Щенников на тот момент был игроком ЦСКА.

В настоящий момент встреча между командами проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Напомним, что Щенников является свободным агентом. Защитник покинул ЦСКА по итогам прошлого сезона после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ.

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