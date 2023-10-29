Щенникову вручили серебряную медаль РПЛ перед матчем ЦСКА — «Краснодар»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В сезоне-2022/23 московский клуб завоевал серебряную медаль РПЛ. Щенников на тот момент был игроком ЦСКА.
В настоящий момент встреча между командами проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.
Напомним, что Щенников является свободным агентом. Защитник покинул ЦСКА по итогам прошлого сезона после завершения контракта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ.